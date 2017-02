Die US-Mathcore-Band ist am vergangenen Wochenende in einen Busunfall verwickelt worden. Die Mitglieder sind unverletzt.

Krakau (kil) - Die Tour zum aktuellen Album "Dissociation" "The Dillinger Escape Die Tour zu "Dissociation" sollte die Abschiedsvorstellung der Mathcore-Spezialisten aus New Jersey sein. Nun findet sie zu einem bitteren Ende. Auf dem Weg zu einer Show nach Krakau fuhr am Samstag ein Truck zunächst auf den Hänger des Tourbusses auf, der das Equipment der Band transportierte. Dadurch drängte er den Bus auf den Seitenstreifen. 19 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, darunter der Fahrer des Lastwagens und Crew-Mitglieder. Die Band blieb unverletzt.

"Wir sind alle glücklich, am Leben zu sein"

Nachdem zunächst Verwirrung darüber herrschte, ob die Tour weitergeht und speziell die Show heute in Leipzig stattfindet, äußerte sich die Band nun in einem langen Statement und bestätigt den Tourabbruch.

"Ohne ins Detail gehen zu wollen: Es sind noch nicht alle aus dem Krankenhaus raus und manche hat es stärker erwischt als andere. Man fragt sich, wie so etwas passieren konnte, warum sind wir am Leben und andere nicht, warum sind Menschen beim Bay Area-Feuer gestorben, warum sind wir hier? Man muss sich klar machen, wie wertvoll das Leben ist. Wir sind alle glücklich, am Leben zu sein (...) Es war uns eine Ehre, diese Konzerte spielen zu dürfen, aber leider müssen wir den Rest der Tour absagen. Wir holen so viele Termine nach, wie wir können."

Hier das ausführliche Statement der Band auf Facebook: