Die Chemical Brothers hauen zu ihrem Track "Under Neon Lights" mit St. Vincent ein psychedelisches VR-Video raus.

Paralleluniversum (luc) - "Under Neon Lights" mit St. Vincent alias Annie Clark veröffentlichten The Chemical Brothers auf der 2015er-Platte "Born In The Echoes", nun kann man den EDM-lastigen Song in virtueller Realität genießen.

Das Video mutet psychedelisch an, abstruse Neonwelten öffnen sich dem Zuschauer mit nur einem Klick. Man steuert ein kleines Mädchen durch den Traum jedes Liebhabers psychedelischer Materie. Mit einigen Dingen kann man auch interagieren, so verwandelt sich beispielsweise das Kinderzimmer rasend schnell in einen atemlosen Lauf durch die neonversetzte Stadt.

Erstellt wurde das Video von der in Los Angeles ansässigen Virtual Reality Firma "Within", bekannt für die gleichnamige App. Es wirkt - allerdings nur mit VR Headset - am besten in VR-Qualität, kann aber auch in 2D und von jedem Browser aus angesehen und gespielt werden.

Direkt ausprobieren:

The Chemical Brothers feiern mittlerweile das zwanzigste Jubiläum ihres Meisterwerks "Dig Your Own Hole". Zum St. Vincent Feature 2015 kam es laut Tom Rowland von den Brothers so: "Wir arbeiten gerne mit gleichgesinnten Musikern zusammen, die aber trotzdem etwas Anderes als wir machen. Annie ist eine ausgezeichnete Künstlerin, die sich sehr experimentierfreudig zeigt."