Das Future-Bass-Duo veröffentlicht den neuen Song "Sick Boy" mit Video.

New York (leah) - The Chainsmokers zeigen sich in ihrem neuen Musikvideo mal von einer anderen Seite. Die "#selfie"-Stars produzieren in der Regel Party-Songs statt tiefgründiger Musik. In "Sick Boy" aber setzen sich Andrew Taggart und Alex Pall kritisch mit Social-Media und Amerika auseinander.

Der Sound bleibt jedoch gleich: Pop trifft Future-Bass und Electro. Das alles unter dem hallenden Gesang von Andrew. In den Kommentaren zum Video unterhalten sich Fans u.a. über die kürzlichen Fehltritte von Alex, der seine Freundin angeblich des öfteren betrügt und sich von der Überwachungskamera erwischen lässt.

Seine jetzige Ex postete sowohl Teile der Videos, als auch einige Statements zum respektlosen Umgang mit Frauen. Sie erinnert: "Männer sind Abfall, vergesst das nie!"