Taggart von den Chainsmokers lässt nichts anbrennen und bändelt im Video zu "Closer" mit Halsey an.

Im Bett (jim) - Das britische Elektro-Duo The Chainsmokers mausert sich zum Hitgaranten: Mit der neuen Single "Closer" feat. Halsey nehmen sie erstmals Platz eins der UK- und US Single-Charts ein. Der Song handelt von den Schwierigkeiten jugendlicher Beziehungen und dem ständigen On/Off. Dazu flirten und räkeln sich Sänger Taggert und Pop-Chanteuse Halsey im Bett und warten stilecht mit dem ersten Kuss bis der Synthie im Refrain droppt.

Am 4. November 2016 erscheint die EP "Collage", die u.a. die Hitsingles "Don't Let Me Down" feat. Daya und "All We Know" beinhaltet.