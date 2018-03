Videopremiere: Checkt den brandneuen Clip zur Koop der italienischen Raver mit dem Rival Sons-Sänger.

Konstanz (maxi) - EDM meets Retro-Rock: The Bloody Beetroots und Jay Buchanan von den Rival Sons machen im neuen Video zu "Nothing But Love" gemeinsame Sache.

Die Single ist die jüngste Auskopplung aus dem Album mit dem bezeichnenden Namen "The Great Electronic Swindle", gleichzeitig eine ungemein passende Beschreibung für das gesamte musikalische Schaffen der Bloody Beetroots.

Bei "Nothing But Love" wechseln sich ruhige Piano-Passagen mit aufmerksamkeitsheischenden Drops ab. Darüber noch schnell die zugegebenermaßen röhrige Stimme Buchanons, fertig ist die EDM-Hymne:

Auf dem Album "The Great Electronic Swindle", das im Oktober 2017 erschienen ist, befinden sich außerdem Kooperationen mit Jet ("My Name Is Thunder"), Perry Farrell von Jane's Addiction ("Pirates, Punks & Politics"), Gallows ("All Black Everything") und Anders Friden von In Flames ("Irreversible").