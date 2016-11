Ziemlich genau vor 40 Jahren, zu Thanksgiving im Jahr 1976, gingen The Band im Winterland Theatre in San Francisco zum allerletzten Mal auf die Bühne.

Konstanz (laut) - Das Konzert, das passenderweise als The Last Waltz angekündigt wurde, ging als eine der meistgeehrten Performances in die Geschichte der Musik ein. Nicht zuletzt auch, weil Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson, Richard Mamel und Robbie Robertson von einer brillanten All-Star-Gruppe von damals schon legendären Musikpionieren unterstützt wurden, darunter Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters und Neil Young.

Ihr wollt das finale Live-Dokument "The Last Waltz" von The Band auf hochglanzpoliertem und mundgeblasenem 180g Sechsfach-Vinyl haben?

Dann müsst ihr nur eine Mail an gewinnen@laut.de mit dem Betreff "Walzer" schicken und folgende Frage beantworten: "In welcher Stadt fand der Abschiedsauftritt von The Band statt?"

Postanschrift nicht vergessen. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt.