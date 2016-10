Ein Kannibale in Zivil und einmal Feine Sahne Fischfilet mit Flügeln entfesseln Schmetterlinge im Bauch. Mindestens.

Berlin (dani) - Tarek von K.I.Z. am Mikrofon bei der Terrorgruppe: Das klingt noch recht stimmig. Monchi von Feine Sahne Fischfilet passt eh überall hin. Wenn der seinen Astralleib aber mit filigranen Schmetterlingsflügeln schmückt, um in Superman-Pose durchs Video zu schwirren, gerät das Hirn schon mal in Schräglage. "Schlag' mit den Segelohren und flieg' davon."

Wie nennen die Herren Urheber ihren "Schmetterling" denn bitte selbst? Na, einen "Streetpunk-Smasher" mit "zarten poetischen Reflektionen über Schönheit, Verunstaltung, Einsamkeit und die Liebe als solche". Davon kann man schwerlich genug bekommen, bitteschön und: Oi!

Mehr davon gibts entweder auf dem schon im Januar erschienenen Album "Tiergarten" oder aber live und direkt: Der zweite Teil der zugehörigen Tour startet Mitte November.