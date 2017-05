Bei zwei Explosionen in Manchester sind nach derzeitigem Stand 22 Menschen gestorben, 59 wurden verletzt.

Manchester (mis) - Beim gestrigen Konzert des US-Teeniestars Ariana Grande vor rund 20.000 Zuschauern in der Manchester Arena ereigneten sich zwei Explosionen im Konzertsaal, die nach derzeitigem Stand 22 Tote und 59 Verletzte forderten. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall kurz nach Grandes letztem Song gegen 22.30 Uhr, gefolgt von einem weiteren. Es entstand eine Panik.

Die Ursache für die Explosionen, die sich laut BBC im Foyer der Halle ereigneten, sei noch unklar. Der Attentäter ist tot. Die Polizei spricht nun von einem Terroranschlag eines mutmaßlichen Selbstmordattentäters. Eine improvisierte Sprengvorrichtung habe die Explosionen ausgelöst. Unter den Opfern befinden sich auch Kinder. Viele Menschen werden auch am Morgen noch vermisst.

Auf Twitter sollen bereits Stunden vor der Explosion zwei Tweets mit dem Hashtag #manchesterarena aufgetaucht sein. In unkorrektem Englisch lautete ein Eintrag "Hast Du unsere Drohung vergessen? Das ist der gerechte Terror", versehen mit dem Hashtag #islamicstate (Islamischer Staat). Der Urheber beider Tweets sei ein nicht verifizierbarer Nutzer gewesen.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017