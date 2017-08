Die ehemalige Country-Prinzessin schaltet auf der ersten Ankündigung für ihr Album "Reputation" in den vollen Melodrama-Modus.

Pennsylvania (ynk) - Es ist einer der ältesten Tricks aus dem Social Media-Spielbuch, und doch sorgte er für Furore in den Reihen ihrer Anhänger: In den vergangenen Tagen löschte Taylor Swift alle Inhalte ihrer Accounts. Übrig blieb nur das Bild einer Schlange, eine Referenz an ihre zahllosen Auseinandersetzungen und Beefs des Vorjahres, unter anderem mit Katy Perry, Kanye West, Kim Kardashian oder Calvin Harris, außerdem natürlich die Gerüchte, da könnte ein neues Projekt in der Mache sein.

Natürlich sollten die Fans Recht behalten; "Reputation" wird das neue Projekt des Megastars heißen. Erscheinen soll der Longplayer am 10. November, "Look What You Made Me Do" liefert daraus auch direkt den ersten Vorgeschmack.

Der Song mutet dabei ungewohnt düster für Swift an. Inhaltlich suhlt er sich genüsslich im Melodrama ihrer vergangenen Auseinandersetzungen und etabliert dabei die Idee einer "neuen Taylor". Songstruktur wie Produktion fühlen sich dahingehend sogar recht erfrischend an.

Die Frage für den uninvolvierten Konsumenten bleibt, inwiefern man den etwas albernen Kontext und die Promiflasheske Inszenierung anerkennen oder ausblenden kann. Dennoch: Taylor Swift eröffnet diese neue Promophase definitiv mit einem grundsoliden Popsong.