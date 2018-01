In ihrem neuen Video feiert Taylor Swift mit ihren Featuregästen ein weltumspannendes Fest.

Konstanz (maxi) - Dass der neue Videoclip zu "End Game" von den Fans sehnlichst erwartet wurde, liegt nicht nur an Taylor Swift selbst. Als einziger Song auf ihrem 2017 erschienenen Album "Reputation" wartet "End Game" mit Featurepartnern auf.

Dabei handelt es sich natürlich nicht um irgendwen: Rapper Future und Sänger Ed Sheeran sind auch im von Joseph Khan gedrehten Video zu sehen.

Erstgenannter begleitet Swift auf einer Yachtparty in Miami und steuert einen Rap-Part bei, Ed Sheeran tut Selbiges in einer Karaokebar in Tokyo zu Shots in der Lounge. In London treffen sich die drei Protagonisten schließlich und machen auch dort einen drauf.

Im Gegensatz zum Video geht es im Song eher weniger ums Feiern: Zu einem R'n'B-lastigen Beat rappt und singt Taylor Swift über eine verflossene Liebesbeziehung.