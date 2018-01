Summer Slam galore: Future, Wale, Big K.R.I.T., Kevin Gates, Curren$y, Fredo Santana, Young Buck und dein Vadder droppen Heißes.

Hamburg (stj) - It's crunchtime: Curren$y ist ein Phänomen. In diesen Tagen haut er sein sechstes, siebtes und achtes Projekt 2016 raus, von denen "Stoned On Ocean" locker alle anderen in die Tasche steckt. Future holt sich den bewährten DJ Esco ins Studio, während Wale und Big K.R.I.T. eigentlich nie etwas Schlechtes abliefern. Fredo Santana kann wirklich noch härter in the cut rappen, und der potenzielle Langzeit-Knasti Troy Ave wird gerade jetzt ironischerweise immer besser.

Eigentlich wollte ich ja mit einer Luftnummer beginnen, die sich gerade selbst entzaubert wie Ron Weasley. Doch Kollege Müller schrieb den Desiigner in die verdiente Versenkung. Daher kommen wir zuerst direkt zu zwei richtig guten Tapes wahrer OGs. Denn, wie gesagt: Der Sommer brutzelt nicht nur Haut, Steaks und Veggiewürstchen, sondern auch Playlists feurig durch. Tapes, Digga?

Tapediggaz!