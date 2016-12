Krasse Banger, trotzdem unter dem Radar geblieben: Tapedigga Johannesberg checkt unterm Tisch, welche Perlen darunter gefallen sind.

Vor lauter Big-Time Releases von Kanye West und Co., derben Tunes wie "Black Beatles" oder "No Heart" und Mixtape-Killern von Lloyd Banks ging so manches Album unter. Weder in dieser Kolumne noch als Review ehrten wir diverse ambitionierte und tolle Alben aus fast allen Städten der USA.

Unverdient. Daher nehmen wir uns zum Jahresende die Zeit für 20 Hits und die dazugehörigen Alben. Den Anfang macht ...

... der wohl talentierteste Emcee aus Harlem.