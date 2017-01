Gestern wurde auf Amazon die Tracklist des Filmscores geleaked.

Konstanz (pabi) - Der Tracklist des T2: Trainspotting-Soundtracks wurde gestern auf Amazon geleaked. Die CD wurde wohl versehentlich gelistet, ist aber mittlerweile nicht mehr auffindbar. Ein Gigwise-Interview mit "Trainspotting"-Autor Irvine Welsh im vergangenen September lässt allerdings vermuten, dass es sich dabei um die richtige Tracklist gehandelt hat.

Welsh meinte damals, dass die Young Fathers auf dem Soundtrack zu finden sind. Und die tauchen gleich drei Mal auf. Iggy Pop ("Lust For Life") und Underworlds ("Born Slippery") waren dagegen schon vor über 20 Jahren dabei. Die komplette Tracklist des Soundtracks:

Fat White Family bestätigten den Leak bzw. ihren Beitrag entsprechend ironisch:

JUST WHEN YOURE TRYING NOT TO LOOK LIKE JUNKIE SCUM https://t.co/nDZMLvyHbJ

— Fat White Family (@FatWhiteFamily) 10. Januar 2017