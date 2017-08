Das US-Indie-Duo Sylvan Esso interpretiert seinen einzigartigen Sound mit fantastischen Ergebnissen akustisch neu.

North Carolina (ynk) - Sylvan Esso gelten bereits seit einiger Zeit als Geheimtipp der Indie- und Elektroszene. Nach ihrem selbstbetitelten Debüt "Sylvan Esso" 2014 veröffentlichte das Duo dieses Jahr den lang erwarteten Nachfolger "What Now?". Darauf fand sich eine deutliche Weiterentwicklung und Verfeinerung ihres typischen, unaufdringlich poppigen Elektro-Sounds, der vor allem auf dominante Synthesizer, experimentelle Melodieläufe und unorthodoxe Perkussionen setzt.

Nun entstand in einer Session in den Bergen North Carolinas eine fünf Titel starke EP, auf der sich die Band und befreundete Musiker mit analogen Instrumenten zusammengefunden haben, die Titel "The Glow", "Die Young", "Rewind", "Slack Jaw" und "Radio" neu einzuspielen. Die Ergebnisse fühlen sich jazzig und organisch an, ohne die Energie oder die Atmosphäre der Originale einzubüßen. Eine dringende Empfehlung für alle Indie-Fans.