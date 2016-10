Dr. Dre droht Sony Pictures mit rechtlichen Schritten, sollte Michel'les Biopic "Surviving Compton: Dre, Suge & Michel'le" im TV gezeigt werden.

Anwaltskanzlei (jim) - Andre Romell Young aka Dr. Dre is not amused und droht Sony Pictures mit der Justiz, falls das Biopic "Surviving Compton: Dre, Suge & Michel'le" veröffentlicht wird.

Biopic versus Biopic

Was bisher geschah: Michel'le, ist eine R'n'B-Sängerin, die mit Dr. Dre verlobt war und mit ihm einen gemeinsamen Sohn hat. Das Biopic, das ihre Geschichte erzählt, wirbt mit dem Slogan "Hinter den Männern, die Hip Hop veränderten, ist eine Frau, die die Wahrheit kennt". Dort wird u.a. von dem musikalischen Aufstieg N.W.A.s erzählt und wie sehr sie in der Beziehung mit Dre gelitten hat. Im Zuge der Promophase scheut sich Michel'le nicht, ihren Ex-Verlobten öffentlich zu kritisieren, denn für sie ist das letztjährige Drama "Straight Outta Compton" eine nicht gerade realistische Aufnahme, sondern ignoriert N.W.A.s eigene harten Realitäten. Der Film beschönige die Geschichte der Rapper aus Compton, weshalb das eigene Portrait ein wichtiger Zusatz ist, so Michel'le weiter.

It's too late to apologize

Während der Veröffentlichung von "Straight Outta Compton" ist die schwierige Beziehung von Dre und Michel'le schon einmal ans Licht gekommen. Dre entschuldigte sich bei allen Frauen, denen er weh getan hat. Doch dies akzeptierte die Sängerin nicht: "Ich glaube nicht, dass es eine ehrliche Entschuldigung ist. Ich wollte keine öffentliche Entschuldigung und ich denke, wenn er sich schon entschuldigt, dann bei jeder Frau einzeln. Wir haben Namen!"

Wir sehen uns vor Gericht

Dr. Dre möchte sein Image aber nicht beschädigen lassen und macht ernst. Seine Anwälte haben Sony bereits eine Unterlassungsklage geschickt, in der der Rapper und Produzent seine Unschuld beteuert: "Dre leugnet rundweg jemals Michel'le misshandelt zu haben." Im Schreiben steht zudem, dass Michel'le zu keiner Zeit medizinische Hilfe in Anspruch genommen oder einen Polizeibericht abgegeben hat. Sollte Sony das nicht ernst nehmen und den Streifen trotzdem veröffentlichen, droht dem Unterhaltungsriesen eine Klage vor Gericht. "Surviving Compton: Dre, Suge & Michel'le" soll am 15. Oktober TV Premiere feiern, somit bleibt Sony nicht viel Zeit für eine Reaktion.

Dass Mr. Young ein Choleriker ist, wissen wir nicht erst seit einem Interview mit der Journalistin Dee Barnes, die vom Rapper zusammengeschlagen wurde. Es bleibt also spannend im Fall Dr. Dre.