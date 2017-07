Patrice, Dub Fx, Protoje, Jah9, Joy Denalane: Fotos vom Kölner Reggae- und Hip Hop-Festival.

Köln (laut) - Immerhin: Das Wetter hielt beim Auftakt zum 32. Summerjam zu Köln. Denn so richtig stellt sich der Sommer auch in diesem Jahr nur bedingt ein - für Samstag und auch Sonntag ist zeitweise Regen vorhergesagt.

Könnten also die Wetterverhältnisse ein Grund für den verhältnismäßig bescheidenen Besucheransturm aufs diesjährige Summerjam sein? Ein paar tausend Rastafaris weniger als 2016 fanden den Weg an den Fühlinger See. Von 25.000 Fans sprechen die Veranstalter - das ist gleichwophl immer noch eine Menge Holz.

Auftakt mit Sido, Beenie Man u.a.

So spielen die Headliner Sido und Beenie Man folglich am ersten Festivaltag auf der Red - und Green Stage zeitgleich vor vollen Häusern. Doch spekuliert wird auch über die Verunsicherung bei Festivalgängern infolge einer möglicher Terrorgefahr bei Großveranstaltungen.

Unser Fotograf begleitet die rot-gelb-grüne Party für euch übers Wochenende - also dranbleiben!

Damian Marley, Patrice, Nas, Toots & The Maytals etc.

Das bisschen Matsch ... vom nassen Samstag lassen sich die Summerjam-Fans dann nicht die Laune vermiesen - mit der Wetterbesserung gegen Abend und spätestens dem Auftritt von Damian Marley sind dann eh wieder alle zufrieden.

Ein vergleichbares Bild dann am Sonntag: Zum Abschluss wird das Festival seinem Namen noch mal gerecht - gegen Abend lässt sich die Sonne blicken. Ruhig, mit tollen Acts wie Nas, Xavier Rudd oder Toots & The Maytals geht das Summerjam 2017 entspannt zu Ende.