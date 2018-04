Warum nur ein Video pro Single, wenn man auch zwei droppen kann?

Mönchengladbach (leah) - Am 1. Juni erscheint Summer Cems Album "Endstufe". Im Zuge seiner Promophase veröffentlicht er zur zweiten Single-Auskopplung gleich zwei Videos.

Tamam (türkisch für "in Ordnung") nutzt man umgangssprachlich in etwa so wie das englische "easy". Summer gibt sich als Player und möchte keiner Frau Respekt erweisen: "Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand". Die lässige Melodie und die schweren Beats laufen da schon besser rein.

Der Clip zeigt eine kriminelle Girl-Gang und deren Aktivitäten: Raubüberfälle, Koks, ein Stripclub und wenig Haut stehen im Mittelpunkt.

Das zweite Video "TMM TMM" sieht Cem im Rampenlicht und repräsentiert seinen Rapper-Lifestyle im Tourbus oder umgeben von Frauen. Wer Action sucht, sieht sich lieber ersteres an.