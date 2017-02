Der Grime-Prinz bietet den neuen Song "Big For Your Boots" im Stream an, das Album "Gang Signs And Prayer" folgt bald.

London (ana) - Bereits in der vergangenen Woche wurden an den Straßenecken der englischen Hauptstadt Plakatwände gesichtet, die merkwürdige Botschaften verbreiteten. "Alle meine schwarzen Könige,erhebt euch Mann, das ist unser Jahr" oder "Hab mal für eine Minute nichts raus gehauen. Mir geht's gut" war dort zu lesen. Weiße Schrift auf schwarzen Untergrund, gespickt mit dem Hashtag GSAP und etwas, das aussieht, wie eine Versangabe aus der Bibel. Dazu in der unteren linken Ecke ein Logo von der Radioshow Stormzys. Fans munkelten aufgeregt "Was kommt da auf uns zu?"?

Die Auflösung gibt der Grime-Prinz jetzt. Via Facebook veröffentlicht Stormzy gestern das Cover seines Zweitlings "Gang Signs And Prayer", der am 24. Februar erscheint. Für das ganz in Schwarz gehaltene Cover interpretiert er mal schnell das letzte Abendmahl neu, ganz im Stile einer Gang-Familie, inklusive Sturmhauben und Glimmstengel. Fünfzehn neue Tracks serviert uns der Brite auf "Gang Signs And Prayer", zusätzlich zu der bereits vor zwei Jahren erschienenen Single "Shut Up".

Und weil das der frohen Botschaften des Grime-Messias noch nicht genug sind, haut uns Stormzy auch gleich noch ein neues Video um die Ohren, das den Namen "Big For Your Boots" trägt. Halleluja!