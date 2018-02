Die Pilots zeigen sich mit klaren Gitarren und getragener Melodie von ihrer ruhigen Seite.

San Diego (mrk) - Nach "Maedow" und "Roll Me Under" legen Stone Temple Pilots mit "The Art Of Letting Go" nun den dritten Vorboten ihrer kommenden Platte hin, die erste mit dem neuen Sänger Jeff Gutt.

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Singles schlägt die Rockband mit klaren Gitarren und melodischem Bariton Jeff Gutts deutlich ruhigere Töne an. Die kontrastreiche Fast-Ballade lässt dazu genug Raum für ein experimentierfreudiges Gitarrensolo.

Obwohl die Pilots seit den 90ern Platin-Auszeichungen und einen Grammy einfuhren, fehlt es laut Gitarrist Dean DeLeo nicht an Motivation: "Der beste Weg, unsere Vergangenheit zu würdigen, ist weiterhin neue Musik zu machen". Das selbstbetitelte Album erscheint am 16. März.