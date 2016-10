Der Altmeister veröffentlicht nach drei Jahren die Single "I Can't Stop Thinking About You" plus Video.

Im Studio (jim) - Gordon Matthew Thomas Sumner, aka Sting, denkt noch lange nicht an die Pension, mit "57th & 9th" steht vuielmehr ein neues Album auf dem Plan. Als ersten Vorboten schickt er "I Can't Stop Thinking About You" ins Rennen. Die Nummer geht ins Ohr mit eingängigem Refrain und Pop-Rock-Elementen.

Nach dem keltisch angehauchten Broadway-Musical "The Last Ship" kehrt Sting zu seinen rockigen Wurzeln zurück. Erst kürzlich hatte er den Song "50.000" im britischen TV vorgestellt.

"57th & 9th" erscheint am 11. November, die Tracklist: