Der Brite stellte den neuen Track "50.000" in der BBC-Show "Later… with Jools Holland" vor.

London (ebi) - Demnächst erscheint Stings 12. Studioalbum "57th & 9th". In der BBC-Show "Later… with Jools Holland" führte der Brite am Wochenende den Track "50.000" live auf.

Er habe den Song in der Woche von Prince' Tod geschrieben. "Wir alle sind schockiert, wenn einer unserer Ikonen stirbt: Prince, David, Glenn Frey, Lemmy. Sie sind wie unsere Götter. Wenn sie also sterben, müssen wir über unsere eigene Sterblichkeit nachdenken", zitiert der US-Rolling Stone den 64-jährigen Musiker.

Zuvor hatte Sting bereits "I Can't Stop Thinking About You" ausgekoppelt. Nach keltischen und Musical-Klängen wendet er sich mit "57th & 9th" nach langen Jahren erstmals wieder der Rockmusik zu.