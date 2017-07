Steven Wilson-Jünger müssen jetzt stark sein. Der Wunderwuzzi des Prog-Rock zeigt uns seine poppige Seite.

Konstanz (alc) - Das Steven Wilson musikalisch auf mehreren Hochzeiten das Tanzbein zu schwingen weiß, dürfte hinlänglich bekannt sein. Sein neues Album "To The Bone" wirft seinen Schatten voraus. Nach "Pariah" mit Ninet Tayeb und "Song Of I" mit Sophie Hunger schickt der Engländer nun mit "Permanating" einen weiteren Track ins Rennen. Und der dürfte einige beinharte Wilson-Fans vor den Kopf stoßen, denn so poppig hat man ihn auf Solo-Pfaden bislang noch nicht gehört. Abba, die Beatles und 10cc springen einem als Referenzpunkte fast mit dem blanken Hintern ins Gesicht. Das Video mit Bollywood-Tänzerinnen verbreitet ebenfalls eine gelöste Atmosphäre. Und hat man schon einmal Steven Wilson in einem Video lachen sehen? Das ist ja fast schon zu viel des Guten ... Oder doch nicht?