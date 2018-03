Stephen Hawking, der Popstar unter den Physikern, ist tot. Auch Musiker reagieren auf sein Ableben.

Cambridge (maxi) - Im Alter von 76 Jahren ist der wohl bekannteste Wissenschaftler unserer Zeit verstorben: Stephen Hawking, durch seine Erkrankung an der degenerativen Nervenkrankheit ALS an den Rollstuhl gefesselt, verschied heute in seinem Haus in Cambridge.

Trotz seiner Krankheit hatte Hawking aktiv am kulturellen Leben teilgenommen. Seine Computerstimme war beispielsweise auf den Pink Floyd-Alben "Division Bell" und "The Endless River" zu hören. Seine Theorien fanden sich wieder, wo man sie nie erwartet hätte, so etwa in den Lyrics des Mastodon-Albums "Crack The Sky".

Trost für One Direction-Fans

U2 widmeten Hawkins einen Einspieler auf Konzerten ("Stephen Hawking 'GLobal Citizen'"), auch ein Song der Manic Street Preachers trägt seinen Namen ("Me and Stephen Hawking"). Und der Physiker bezog auch selbst Stellung in Geschmacksfragen: "One Direction-Fans könnten Trost in theoretischer Physik finden", meint er einmal. Denn vielleicht existiere ein Paralleluniversum, in dem Zayn Malik noch Teil der Gruppe sei.

Auch anlässlich der sogenannten "Ice Bucket-Challenge", an der viele Musiker teilnahmen, wurde sein Name oft genannt. Aufgrund seiner zahlreichen Berührungspunkte mit der Popkultur haben ihm zahlreiche Musiker nun in sozialen Netzwerken die letzte Ehre erwiesen:

Den Anfang macht Aerosmiths Steven Tyler: "Du kanntest dieses Universum besser als der Rest von uns. (...) Du hast die Welt verändert und bleibenden Einfluss hinterlassen. Ein bemerkenswertes Genie, das wir so schnell nicht vergessen werden. (...)"

YOU KNEW THIS UNIVERSE BETTER THAN THE REST OF US...AND NOW YOU PLAY IN SOME FAR AWAY PART OF IT. YOU CHANGED THE WORLD AND LEFT AN IMPACT...A REMARKABLE GENIUS WE WONT SOON FORGET. ENDLESS THANK YOUS AND BLESSINGS TO THE HAWKING FAMILY. GOD BLESS STEPHEN HAWKING. pic.twitter.com/UxnNknbMaB — Steven Tyler (@IamStevenT) 14. März 2018

Nancy Sinatra fokussiert sich auf die Vorbildfunktion, die Hawking für viele Menschen mit Behinderung einnahm und gedenkt seiner mit einem Zitat: "Mein Ratschlag an andere Menschen mit Behinderung wäre, sich auf Dinge zu konzentrieren, deren Gelingen von ihr nicht beeinträchtigt werden. (...)"

"My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically."

Godspeed on your journey to the stars. #stephenhawking — Nancy Sinatra (@NancySinatra) 14. März 2018

Katy Perry und die Foo Fighters bevorzugen jeweils prägnantere Varianten:

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next — KATY PERRY (@katyperry) 14. März 2018

"Remember to look up at the stars and not down at your feet" - RIP Stephen Hawking you fucking legend. — Foo Fighters (@foofighters) 14. März 2018

Das letzte Wort bleibt "Kevin Allein Zu Haus"-Star und The Pizza Underground-Frontmann Macaulay Culkin überlassen, der einen humoristischen Zugang wählt und auf Hawkings Gastauftritt bei den Simpsons anspielt: "Gerade hörte ich von Stephen Hawkings Ableben. Er war ein Genie und mein liebster Simpsons-Charakter. Wir werden dich vermissen, Kumpel."

I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 14. März 2018

Ab dem 21. Lebensjahr litt Stephen Hawking an der tödlichen Nervenkrankheit, seine Ärzte bescheinigten ihm früh eine geringe Lebenserwartung. 2014 coverte er Monty Pythons "Galaxy Song", Sprachcomputer-Vocals inklusive: