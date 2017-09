Steely Dan-Gitarrist und Mitbegründer Walter Becker ist tot. Er wurde 67 Jahre alt.

New York (ynk) - Walter Becker ist tot. Bereits im Sommer musste die Jazz Rock-Formation Steely Dan aufgrund einer Erkrankung ihres Mitbegründers, Gitarristen und Songwriters einige Termine absagen. Nun ist Becker im Alter von 67 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt.

In einem berührenden Nachruf wandte sich sein langjähriger Bandkollege Donald Fagen an die Öffentlichkeit: Er wolle die gemeinsame Musik, die sie über die Zeit ihres Wirkens schufen, so lange wie möglich am Leben erhalten. Den ganzen Nachruf kann man auf Englisch online nachlesen.