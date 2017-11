So was wie Weihnachten dürften Darth Vader und Co. nicht kennen. Nun aber den Song, der uns in jeder Adventszeit verfolgt.

Todesstern (kol) - Die Weihnachts-Gehörfolter "Last Christmas" von Wham! sorgt alljährlich in der Adventszeit für entnervte Gesichter an den Supermarktkassen und Glühweinständen dieses Landes. Nach dem fünften Lumumba gröhlt vielleicht mal jemand mit, bereut den Ausfall aber schon am nächsten Tag, den Kopfschmerzen begleiten, die ähnlich hämmern wie die ewige "Last-Christmas"-Dudelei.

Nun erreicht der abgenutzte Hit die weit, weit entfernte Galaxis: Auf dem Todesstern dreht ein Mitarbeiter des Imperiums die Boxen auf und bringt damit Darth Vader zur Verzweiflung. Yoda und R2-D2 können sich dem Ohrwurm aber nicht entziehen und summen fleißig mit.

Am meisten Mitleid erregt der arme Chewbacca, der sich vor Schmerzen das Fell rauft und letztlich resigniert aufgibt. Glücklicherweise erzeugt R2 noch rechtzeitig einen Kurzschluss, der dem Spuk ein Ende setzt.

