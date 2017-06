Die Multi-Instrumentalistin St. Vincent alias Annie Clark veröffentlicht den brandneuen Track "New York".

Oklahoma (luc) - St. Vincent meldet sich zwei Jahre nach ihrem letzten musikalischen Lebenszeichen zurück: Der neue Track hört auf den Namen "New York" und kommt recht unaufgeregt und trotzdem mitreißend daher. Dennoch könnte "New York" auch von ihrem Erstling "Marry Me" aus dem Jahr 2007 stammen.

Der Refrain "I have lost a hero, I have lost a friend / But for you, darling, I'd do it all again" bewegt sich erstmal in der Kitsch-Ecke, doch mit Zeilen wie "You're the only motherfucker in this city who can handle me" manövriert sich Annie da schnell wieder gekonnt heraus.

St. Vincent veröffentlichte vor zwei Jahren den Track "Teenage Talk" für die HBO-Serie "Girls". Für den Film "A Bigger Splash" coverte sie im vergangenen Jahr den Rolling Stones-Song "Emotional Rescue". Außerdem gab sie ihr Debüt als Regisseurin für den Kurzfilm "The Birthday Party".

'Fear The Future'-Tour

Doch damit nicht genug: Im Oktober begibt sich die Künstlerin auf die 'Fear The Future'-Tour. In Deutschland ist allerdings nur ein Konzert geplant, nämlich am 26. Oktober im Huxleys in Berlin.