Last-Minute-Partypeople, aufgepasst: Bald ist Rock am Ring und wir haben 5x2 Tickets für euch!

Gewinnspiel (laut) - Die Festivalsaison rückt näher und das beliebte Festival Rock am Ring findet auch 2018 wieder am traditionsreichen Nürburgring statt. Das alljährlich mit dickem Line-Up ausgestattete 3-Tage-Event ist längst ein gesellschaftliches Ereignis, ein deutscher Festivalklassiker von internationalem Rang.

Wie immer ist Rockstar Energy Drink offizieller Hauptsponsor des beliebten Festivals und dieses Jahr verlosen wir gemeinsam 5x2 Tickets für das Spektakel in der Eifel vom 1. bis 3. Juni. Für jeden Gewinner gibt's außerdem eine exklusive Rockstar Festival-Bag obendrauf, inklusive T-Shirt, Cap und Rockstar-Winkehand, abholbar an der Rockstar Villa vor Ort.

Im diesjährigen Festivalsommer nimmt Rockstar Fans und Besucher exklusiv mit zu den größten Festivals in Deutschland. Die Rockstar-Crew gibt auch in 2018 Vollgas und liefert mehr Action als je zuvor. Einzigartige Rockstar-Momente, spannende Musikacts und aufregende Challenges erwarten euch vor Ort. Immer im Mittelpunkt? Du! Denn du bist der Rockstar auf dem Festival. #youarerockstar #rockstarsummermusic

Weitere Infos findet ihr hier.

Mitmachen und mitfeiern!

Dieses Jahr trefft ihr bei Rock Am Ring u.a. die Foo Fighters, 30 Seconds To Mars, Gorillaz, Marilyn Manson, Casper, A Perfect Circle, Muse, Babymetal, Stone Sour und Bilderbuch an.

Wer mitfeiern will, mailt mit dem Betreff "You are Rockstar!" an gewinnen@laut.de und beantwortet folgende leichte Frage: "Wie heißt der Sänger von 30 Seconds To Mars?" Einsendeschluss ist der 21. Mai 2018. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Viel Glück!