Marterias Konzert in Köln ist längst ausverkauft. Mit MagentaMusik 360 kannst Du trotzdem dabei sein ...

Köln (leah) - Am nächsten Samstag kommt Marteria in die Lanxess Arena nach Köln. Dabei feiert der Rostocker seine bislang größte Indoor-Show im Rahmen der Roswell-2017 Tour, und auch wer nicht vor Ort in Köln ist, kann im HD und 360°-Stream live dabei sein.

Ab 21 Uhr könnt ihr am Samstag, den 2.12., von zuhause aus Materias Performance verfolgen. Telekoms MagentaMusik 360 zeigt euch das komplette Konzert, gefilmt mit mehreren Kameras in HD, so dass auch der Zuschauer daheim jederzeit die Perspektive wechseln kann.

2x2 Tickets zu gewinnen!

Außerdem verlosen laut.de und MagentaMusik 360 noch 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Ihr am Samstag nach Köln kommen könnt, schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff "Beam me up" an gewinnen@laut.de und vertraut auf Euer Glück!

"Mega aufgeregt" sei er vor dem größten Konzert seiner Tour, sagte Marteria zum Kölner Stadt-Anzeiger. Die Lanxess Arena in Köln fasst etwa 18.000 Zuschauer. Nächstes Jahr im Herbst setzt Marteria dann noch einen drauf, wenn er im Rostocker Ostseestadion seine erste Stadionshow als Headliner spielt.