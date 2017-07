Alex Clare, Kelvin Jones, Lemo, Kytes, Nihils, Lions Head u.a. feiern die erste Festivalauflage in Mayrhofen.

Mayrhofen (laut) - Spätestens seit dem vergangenen Wochenende wissen wir: Im Tiroler Mayrhofen feiert man amtliche Liveparties nicht nur im Winter. Denn zur Erstauflage des Festland Music Festivals auf dem Waldfestplatz hatte sich ein so feines wie international besetztes Line-Up zwischen Akustik, Elektronik und Alternativerock angesagt: Alex Clare, Kelvin Jones, Lemo, Kytes, Nihils, Lions Head, Shakka, Impala Ray, Dear Ghost, Kids Of Adelaide u.v.a.

Drei Tage Festival im idyllischen Zillertal - das schmeckte sichtlich auch den Artists, von denen sich nicht wenige im Publikum blicken ließen. Schließlich muss es nicht immer das große Besteck sein.

Statt Festivalstress und weite Wege bot der Tiroler Event ausgesuchte Acts in intim entspannter Atmosphäre. Dass dabei auch der ein oder andere Lokalmatador seine Chance bekam, versteht sich von selbst.

Und wie man es in Österreich gewohnt ist, setzten die Festivalmacher auch kulinarische Highlights. Ob Foodtrucks, Kochschlitten, einheimische oder US-amerikanische Küche: Gelegenheit, eine Grundlage für die dazu gereichten Craft Biere und eigens fürs Festival kreierten Drinks zu legen, gab es reichlich.

Mit das Beste: Nicht nur in Sachen Livemusik und Kulinarik war man versorgt. Zwischendurch mal Wandern, Klettern, Mountainbiken oder Raften drängte sich bei einem Festival, das mitten in der Natur liegt, ja geradezu auf. Wen wundert es da, dass die Veranstalter 'die querdenker' bereits an der Neuauflage für 2018 basteln.