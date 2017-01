Skisaison ist immer auch Konzertsaison: Wir stellen euch tolle Gigs, DJ-Sets und Festivals im Schnee von Januar bis April vor.

2.500 m.ü.M. (laut) - Endlich ist er da - der Stoff aus dem die Träume der Skifahrer und Boarder sind: echter Schnee (auf den zuvor aufwändig präparierten Pisten und grünen Streifen abseits der weißen Autobahnen). Die aktuellen Schneeberichte aus Österreich, der Schweiz und Deutschland lesen sich jedenfalls prächtig.

Da machen Livekonzerte, DJ-Sets und Festival-Line-Ups, die viele Skiregionen auffahren, doch gleich doppelt Laune, oder? Wir sagen euch, wo man bis Ende April auf seinen Brettern noch hin muss.

Das Zillertal ruft!

Glücklich, wer im Zillertal weilt. In der Kristallhütte gibt sich das Party-Mekka Ibiza bei der Winter Session gleich drei Mal die Ehre: Kristallhütte feat. Ibiza Global Radio & Ibiza Style Magazin Part 1 bis 3! Am 28. Januar steigt die Party mit DJane Anna Tur. Am 28. Februar beglückt euch Miguel Garji. Und vom 31. März bis 2. April dauert das große Finale der diesjährigen Ibiza Reihe dann gleich ein ganzes Wochenende lang: Del Monte, Anna Tur und Mimi Barber rocken am Freitag (ab 12 Uhr) und Samstag (ab 11 Uhr), am Sonntag heißt es dann runterkommen beim Chill Out Sunday (ab 12.00 Uhr).

Das Ibiza Global Radio gehört zu den weltweit bekanntesten Onlinestationen. Das Ibiza Style Magazin Bushe berichtet dazu über die Kristalhütten-Events. Die Betreiber der Location inmitten der Zillertaler Alpen sind Partner von laut.de. Und wer sich nach den Partiesdann richtig ausschlafen will, tut dies am besten dort im Mountain & Soul.

Apropos: Wer im Winter keine Zeit findet oder die Berge lieber im Sommer genießt, für den haben wir jetzt schon einen heißen Tipp parat: Beim Festland Music Festival vom 22. bis 24. Juni in Mayrhofen sind jetzt schon Kelvin Jones oder Lions Head gelistet. More to come!

Line-Ups wie im Festivalsommer

Wie in der Festivalsaison fühlt man sich auch beim Air & Style Innsbruck - und das mitten im Winter: Am 3. und 4. Februar spielen im Rahmen des Big Air Contests in der Olympiaworld die Beginner, Biffy Clyro, Bilderbuch, The Naked And Famous, Fünf Sterne Deluxe, Ssio, 257ers u.a. auf, Afterparty inklusive. Der Videoteaser sagt alles. Preislich gehts bei 89 Euro los.

Zwei Wochen später lohnt sich am 18. Februar ein Ausflug in die Region Schladming-Dachstein, drehen doch Seiler Und Speer, Walking On Cars, Turbobier, Krautschädl u.a. die Boxen am Hauser Kaibling auf. Tickets im Vorverkauf gibts für 49,90 Euro. Teurere VIP-Tix sind ebenfalls erhältlich.

Zurück ins Zillertal: Rap- und Clubbing Headz haben schon jetzt das Mayrhofen Snowbombing vom 3. bis 8. April im Visier! Run The Jewels, De La Soul, Chase & Status, The Courteeners, Slaves, Groove Armada, Giggs, Blossoms, DJ Koze, Grandmaster Flash, Roni Size - um nur eine kleine Auswahl der Acts zu geben, die dort zum Saisonsende Alarm macht. Alle Infos findet ihr auf der Seite zum Event: Die mittlerweile fast schon legendäre Party wurde ursprünglich von britischen Promotern iniziiert.

Eine Ecke gemütlicher, aber nicht weniger qualitativ gehts vom 4. bis 8. April beim beliebten Zermatt Unplugged zu: Nelly Furtado, Stephan Eicher, Michael Bolton, KT Tunstall, Turin Brakes, Paolo Nutini, Ciaran Lavery u.v.a. stöpseln diesmal aus. Einige Gigs sind umsonst, es kann je nach Konzert aber auch richtig teuer werden.

Im Ski-Party-Mekka Ischgl stehen Richtung Saisonausklang gleich wieder mehrere Top Of The Mountain-Events an: Dass Top Of The Mountain Easter Concert auf der Idalp-Bühne auf 2.300 Metern Höhe mitten im Skigebiet bestreitet am 16. April Andreas Bourani. Das Frühlingsschneefest wird am 23. April mit Anastacia auf der Open Air-Bühne der Alp Trida (2263 m.ü.M.) gefeiert. Die Closingparty übernimmt am 30. April dann Zucchero (Idalp-Bühne). Die Tickets sind jeweils im Skipass inkludiert, den Tagespass gibts ab 48 Euro.