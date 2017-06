Wir verlosen VIP-Konzerttickets für das Sport- und Kulturfestival in Dortmund!

Dortmund (laut) - Die Ruhr Games, die vier Tage lang in Dortmund, Hagen und Hamm über die Bühne gehen, sind schon speziell: Sportwettkämpfe, Livemusik, Actionsport, Parties und Workshops gehen hier Hand in Hand - ein Sport- und Musikfestival sozusagen. Und das Tolle: Der Spaß kostet keinen Penny!

Das ist angesichts des Line-Ups eine echte Ansage. Schließlich haben sich zu den Ruhr Games vom 15. und 18. Juni u.a. die Sportfreunde Stiller, Clueso und Chefket angesagt. Die Livegigs und Actionsport-Veranstaltungen finden dabei durchweg im Dortmunder Stadion Rote Erde statt. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

Von den Sportis bis Basketball

Im Hagener Ischeland-Sportpark werden parallel dutzende internationale Wettkämpfe ausgetragen (Basketball, Leichtathletik, Schwimmen oder Tischtennis), während in Hamm im Jahnstadion das europäische Jugendcamp stattfindet: Workshops, Mitmachaktionen sowie über das Stadtgebiet verteilte Turniere in Judo, Street Soccer und Karate. Die Skate-Night und ein Lauf kommen noch hinzu.

Die Sportis haben jedenfalls schon Bock auf die Sause:

Der Startschuss mit den Sportfreunde Stiller fällt im Stadion Rote Erde am 15. Juni. Als Support haben sie die Alternative-Rocker Blackout Problems im Gepäck, die ebenfalls aus München stammen. Zuvor zeigt ab 15:30 Uhr noch die BMX-, Skateboard-, FMX- und Mountainbike-Weltelite, was sie drauf hat (auch in der angrenzenden Helmut-Körning-Halle). Durchs Programm führt Pro7-Mann Simon Gosejohann.

Ein Herz für den Nachwuchs

Tags darauf ist das Stadion fest in städtischer Hand: In Koop mit der lokalen Initiative 'Dortmund macht Lauter' legen die Rock- und Punkcombos Ritalin Ray, Tony Gorilla und Me And Utopia los. Beginn: 12 Uhr. Am Samstag regiert dann König Hip Hop! Chefket und Sorgenkind stehen auf der Hauptbühne, nachdem zuvor die Funkin Stylez Dance Battles ausgetragen wurden (ab 12 Uhr).

Die große Abschlussfeier am Sonntag bestreitet Clueso, den Support geben Razz aus dem Emsland, die Rock mit Beats kreuzen. Zudem finden im Dortmunder Stadion noch einige Finals sowie alle Siegerehrungen statt.

VIP-Tix und CDs abstauben

Für die Abschlussparty mit Clueso verlosen wir noch 2x2 VIP-Tickets, mit denen ihr es euch auf der VIP-Tribüne gemütlich machen könnt. Dazu legen wir noch jeweils ein amtliches Paket mit 3 CDs drauf (u.a. mit Sportfreunde Stiller oder Clueso). Wer Lust hat, schreibt eine Mail mit dem Betreff "Action jetzt!" an gewinnen@laut.de und vergesst nicht, eure Postadresse anzugeben. Viel Spaß!