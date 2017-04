Zwei Monate nach seinem Kollegah-Diss schickt der Schwamm die zweite Single aus seinem "KrabbenKoke Tape" hinterher.

Osnabrück (laut) - SpongeBozz, der erklärte Meister des Auf-die-Folter-Spannens, schickt seiner vor zwei Monaten erschienenen ersten Single nun die zweite hinterher: "Machinegunflows" stammt ebenfalls von seinem angekündigten "KrabbenKoke Tape". Die Fans des kostümierten Sun Diego bekommen "ihren" Spongi, mit gewohnt agressivem Flow, Reimketten und Ohrwurm-Hook, dafür ohne fragwürdige Soundexperimente:

"Auf uns sind mehr Haftbefehle ausgestellt als auf CD-Regalen in Mediamarktfilialen." Mit seinen in Doubletime vorgetragenen Parts macht es der Schwamm zunächst schwer, seiner lyrischen Raffinesse zu folgen. Der Track entpuppt sich jedoch als Wundertüte, bei jedem weiteren Durchlauf fallen neue Wortspiele und Stilmittel auf.

Einen Seitenhieb an Kollegah kann sich sein ehemaliger Backup-Rapper wieder einmal nicht verkneifen. SpongeBozz' Meinung nach sind seine den Highspeed-Skills seines Kollegen jedenfalls weit voraus: "Kollegah hält höchtens mal mein Tempo, wenn ich niese." Gesundheit!

Das "Started From The Bottom / KrabbenKoke Tape" umfasst stattliche 31 Tracks und erscheint am 12. Mai.

[Text von Leander Lohmberg]