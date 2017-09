Als Vertreter für die neue Generation im Deutschrap steigen die drei Cloud Rapper beim Red Bull Soundclash in den Ring.

Köln (ynk) - Für die neue Ausgabe des Red Bull Soundclashs haben sich die Macher etwas Besonderes überlegt: Es geht um nicht weniger als die Zukunft und den Generationenumbruch. Nachdem sich so in der Vergangenheit Sido mit Haftbefehl und KIZ mit Kraftklub messen durften, liegt das Kontrastthema der diesjährigen Ausgabe in der musikalischen Entwicklung des deutschsprachigen HipHops.

Um die Sphäre der Newcomer und neuen Einflüsse angemessen zu repräsentieren, versammeln sich auf dieser Seite mit Soufian, LGoony und Crack Ignaz gleich drei Lieblinge von Presse und Internet. Das Gespann veröffentlicht dementsprechend auch direkt einen ersten Eindruck ihrer Synergie:

Der Track an sich reißt dabei keine Bäume aus, der Trapbeat scheint in der Suche nach einem Konsens zwischen den Parteien ein wenig generischer ausgefallen zu sein, als er es sein sollte und auch die Parts gehen nicht unbedingt über die Staples der jeweiligen Rapper hinaus. Dennoch lässt sich das Ergebnis einfach durch die einzelnen Talente sehen: Azzlackz-Schützling Soufian präsentiert temporeiche Trap-Pattern, Kölns LGoony zeigt einmal mehr sein einzigartiges Charisma und seine eigenwillige Energie, während Crack Ignaz untermalt, warum er zurecht "Austria's Sweetheart" genannt wird.

Wer als Bündnis der alten Schule gegen das Trio in den Ring steigen wird, ist noch nicht raus: Da das Event am 13. Dezember allerdings in Hamburg stattfinden wird, könnten Acts wie die Beginner, Samy Deluxe oder Afrob auf der Gegenseite stehen. Bestätigt wurde bislang nur, dass es eine komplette Kollabo-EP des Teams "New Level" geben wird, zu der jedoch noch kein Releasedate bekannt gegeben wurde.