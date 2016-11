Wie gestern bekannt wurde, starb der kanadische Sänger, Komponist und Autor im Alter von 82 Jahren in Los Angeles.

Los Angeles (ebi) - "Give me a Leonard Cohen afterworld / So I can sigh eternally", sang einst Kurt Cobain im Nirvana-Song "Pennyroyal Tea".

Leonard Cohen ist tot: Er starb am Montag im Alter von 82 Jahren in Los Angeles, wie seine Familie gestern bekannt gab. Lieder wie "Suzanne" (1969) und "Hallelujah" (1985) verschafften dem kanadischen Sänger, Songwriter und Schriftsteller eine Weltkarriere. Er galt als Meister der Melancholie. Auch die Sisters Of Mercy benannten sich nach einem seiner Songs.

"In tiefer Trauer melden wir, dass der legendäre Poet, Liedermacher und Künstler Leonard Cohen gestorben ist. Wir haben einen der verehrtesten und produktivsten Visionäre verloren", hieß es heute Morgen auf Cohens Facebookseite.

"Wir haben einen unserer größten Botschafter und eine Ikone verloren", twitterte der Bürgermeister von Montreal. Die Fahnen in Cohens Geburtsstadt werden auf Halbmast gesetzt.

Sein erstes Album veröffentlichte Cohen 1967. In den 90ern zog er sich aufgrund seiner Depressionen zurück und stand erst in den Nullerjahren wieder auf der Bühne. 2008 zog er in die Rock And Roll Hall Of Fame ein und ging im Alter von 74 Jahren aus Geldnot noch einmal auf Welttour.

Zuletzt stand er im Dezember 2013 auf der Bühne. Erst vor drei Wochen war seine aktuelle Platte "You Want It Darker" erschienen.