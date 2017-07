Wir präsentieren euch exklusiv den unveröffentlichten Pet Shop Boys-Song "One-Way Street" vom "Fundamental"-Re-Release.

London (mis) - Pet Shop Boys-Fans sitzen bereits auf glühenden Kohlen: Die UK-Pop-Heroes haben eine Reihe von Wiederveröffentlichungen angekündigt, denen sie Demos und Outtakes bekannter und unbekannter Songs beifügen. Den Anfang machen am 28. Juli die Alben "Nightlife" (1999), "Release" (2002) und "Fundamental" (2006).

Wir präsentieren euch das Demo des unveröffentlichten Songs ""One-Way Street" vom kommenden "Fundamental"-Doppelalbum. Achtung, der Track ist nur bis Sonntag (16. Juli) zu hören!

"Fundamental" wurde von Altmeister Trevor Horn produziert und erreichte vor 11 Jahren Platz 4 in Deutschland. Neben dem remasterten Original-Album enthält die Edition 22 Bonus-Tracks, darunter das obige Demo sowie die unveröffentlichten Songs "Ring Road" und "Dancing In The Dust".