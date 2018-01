Die erste Band der Big 4 of Thrash Metal dankt ab: Mit einer letzten Tour verabschieden sich Slayer von ihren Fans.

Bay Area (mab) - Nach 37 Jahren beenden Slayer ihre Karriere. "Das Ende aller Tage ist nahe" heißt es in einem kurzen Clip auf der Facebook-Seite der Thrasher. "Slayer werden abtreten – mit einer finalen Welt-Tournee." Mehr Information reicht die Band bislang nicht zum Abschied, Termine für die Nordamerika-Abschnitt der angekündigten Tour sollen aber in Kürze folgen.

Der Abschied der Thrasher hatte sich angekündigt. Von der Kernbesetzung waren nach dem Tod Jeff Hannemans im 2013 und dem Abgang Dave Lombardos im selben Jahr nur noch Gitarrist Kerry King und Sänger/Bassist Tom Araya übrig geblieben. Araya ließ in jüngeren Interviews durchschimmern, dass sein Herz längst nicht mehr an Slayer hängt und er sich eine Auflösung gut vorstellen könne.

Kerry King und Jeff Hanneman gründeten Slayer 1981 in Huntington Park, Kalifornien. Sie gelten zusammen mit Metallica, Anthrax und Megadeth als eine der Big 4 of Thrash Metal – ihr drittes Album "Reign In Blood" als Meilenstein der Metal-Historie.