Im ersten Part einer mehrteiligen Doku blicken die Thrasher zurück auf die Anfänge der Metal-Band.

Huntington Park (mrk) - Vor einem Monat kündigten Slayer ihre Abschiedstournee an, die das Ende ihrer 37-jährigen Bandgeschichte markiert. Darauf blicken die Metaller nun in einer mehrteiligen YouTube-Serie zurück.

In der ersten Episode, die die Band kürzlich veröffentlichte, sprechen die Ur-Mitglieder Tom Araya und Kerry King sowie der spätere Drummer Paul Bostaph und der neue Gitarrist Gary Holt in knapp sechs Minuten über ihre damaligen Jobs, das erste Kennenlernen und natürlich den Beginn von Slayer.

"Ich fand [Jeff] beim Vorspielen für eine andere Band in einem Lagerhaus", erinnert sich Gründungsmitglied Kerry King an den 2013 verstorbenen Gitarristen. "Er spielte ein paar Songs, die ich selbst auf der Gitarre kannte. Und dann fragte ich ihn 'Hey, bist du in einer Band?', und das war er nicht. Also sagte ich 'Sollen wir uns zusammentun und schauen, was passiert?' [...] Das taten wir und es passte.""

Auf ihrer letzten Reise im Sommer spielen Slayer mit Lamb of God, Anthrax, Behemoth und Testament.