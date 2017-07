Der ehemalige Lord of Wob meldet sich überraschend zurück: Inzwischen weit entfernt von seinen Dubstep-Wurzeln huldigt "Would you Ever" kalifornischer Sonne.

Los Angeles (ynk) - Fans von Bangarang müssen wohl stark sein: Die Wahrscheinlichkeit, dass Skrillex zu seinen Dubstep-Wurzeln zurückkehren wird, schwinden. Nachdem der Kalifornier selbst maßgeblich am immensen Hype um das EDM-Genre zu Beginn des Jahrzehnts beigetragen hat, verschrieb er sich über die letzten Jahre vor allem Pop-Kollaborationen mit Diplo oder Justin Bieber.

Auch die neue Single schwimmt auf der Welle tropischer House-Musik, nutzt die populäre Chop-Hook und einen enthusiastischen, sommerlichen Rythmus. Der Kollabo-Partner Poo Bear, in Mainstream-Kreisen noch ein weniger bekannter Name ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt: Jason Boyd, der Mann mit der fantastischen, sonoren Stimme stand in den letzten Jahren Pate für das Songwriting auf vielen Projekten von Bieber.

Gemeinsam mit Skrillex schickt er hier mit einer eingängigen Mischung aus Tropical House und potentem, souligem Gesang definitiv einen der potenteren Kandidaten auf einen Spätsommerhit ins Rennen.