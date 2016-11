Wintersaison ist Konzertsaison: Wir listen die besten Gigs und Festivals im Schnee für November und Dezember auf.

2.000 m.ü.M. (laut) - Die Festivalsaison erstreckt sich längst nicht mehr nur über die warmen Monate. Sie dauert quasi das ganze Jahr über - und rückt sogar noch ein Stückchen näher an den Himmel heran: Statt sich beim Après Ski allein auf die Partykonserve zu verlassen, locken bekannte Ski- und Snowboardregionen die ganze Wintersaison über mit amtlichen Livekonzerten oder ganzen Festival-Line-Ups im Schnee.

Und man darf sagen: In den österreichischen und Schweizer Alpen wird für jeden Geschmack serviert, vom Ski-Opening in Ischgl mit Pur an diesem Wochenende (26. November, Sportplatz, Eintages-Skipass plus Konzert: 65 Euro) bis hin zum Weltcup Montafon mit dem Doppelpack Sido und SDP (17. Dezember, 29 Euro an der Abendkasse an der Talstation Hochjoch Bahn).

Ab ins Zillertal

Im Zillertal fällt der Saisonstart am 3. Dezember dagegen erst mal eine Nummer kleiner aus: Resident John Del Monte präsentiert am Soft Opening Weekend seinen neuen Silberling "Alpine Grooves Vol. VIII" in der Kristallhütte in Kaltenbach auf 2.147 Meereshöhe (ab 12 Uhr und bei schönem Wetter in der Outdoor Lounge, bitte vorreservieren!). Die Betreiber der Location inmitten der Zillertaler Alpen sind Partner von laut.de. Und wer danach ordentlich ausschlafen will, tut dies am besten dort, wo auch wir uns zur Ruhe betten, im Mountain & Soul.

Für die Sportler unter euch fällt der offizielle Startschuss für die Zillertaler Wintersaison allerdings am 17. Dezember beim Rise & Fall: Vier Leute, ein Team, kein Erbarmen! Tagsüber ist dabei Hochleistung auf dem Berg gefragt, abends dann bei den Parties in den Mayrhofener Bars und Clubs.

Von Deichkind bis Wolfmother

Richtig losgerockt wird auch in anderen Alpenregionen: Ab 2. Dezember stehen gleich mehrere Topevents an. Deichkind und Alligatoah packen zum 10-jährigen Ski-Opening-Jubiläum in Schladming am Dachstein mit Sicherheit die ganz große Partykanone aus (2. Dezember, WM-Park Planai, ab 54 Euro). Das Bergfestival in Saalbach fährt vom 2. bis 4. Dezember gleich über 20 Acts auf, darunter Kaliber wie Wolfmother, Alligatoah, die Donots, Zebrahead, Skindred, La Brass Banda oder In Extremo. Ticket und Übernachtung lassen sich ab 136 Euro buchen.

Eine Nummer persönlicher gehts wie gewohnt beim renommierten Davoser Songbird Festival zu (2. bis 17. Dezember), wenn Schweizer Popmusik mit über 20 Acts im Mittelpunkt steht. Bastian Baker u.a. treten dabei in verschiedenen Locations auf, entsprechend variieren die Preise.

DJ Ötzi auf 2.000 Meter

Wer stattdessen auf elektronische Musik steht, kennt das Electronic Mountain Festival in Sölden auf knapp 2.300 Meter über dem Meer, wo sich internationale DJs an mehreren Terminen quasi die Klinke in die Hand geben. Ab dem 3. Dezember bis in den April kommendes Jahres hinein (Funzone Giggijoch, von kostenlosen Sets bis ganzen Festivaltagen im April für um die 30 Euro).

In St. Anton am Arlberg bittet man derweil Rea Garvey, Gregor Meyle und Lions Head zum Ski-Opening (3. Dezember, neue Mittelschule, ab 35 Euro). Im Pitztal im Skigebiet Hochzeiger dreht am selben Tag zum Ski-Opening DJ Ötzi an der Mittelstation (2.000 m.ü.M.) die Partyboxen auf (mit gültigem Skipass ist der Eintritt frei, ab 32 Euro). Ein paar Tage später tritt in Wagrain-Kleinarl beim Winterstart hoch 2 am 9. Dezember Milow auf (Talstation Flying Mozart, Tickets ab 27 Euro).

Raven im Schnee

Zum Abschluss noch ein Tipp, bei dem Freunden elektronischer Tanzmusik vermutlich nicht mehr sitzen bleiben können: Beim Rave On Snow vom 8. bis 11. Dezember fahren dutzende Acts auf, von Carl Craig über Oliver Koletzki, Animal Trainer, Tobi Neumann bis Tiefschwarz, Moonbootica oder M.A.N.D.Y. (Tickets plus Housing gibts ab 157 Euro).

PS: Nur noch für den ganz harten Fan - Ex-DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher wird Resident an der Bar im Hotel Mühle Resort 1900 in Obergurgl im Ötztal. Sage und schreibe 21 Auftritte sind geplant. Los gehts am 7. Dezember, dann jeden Mittwoch bei freiem Eintritt.