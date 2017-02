Im Clip zu "No Security" lässt Skepta alte Zeiten wieder auferstehen. Lederleggins und Nachkriegs-Bikerschutzbrille inklusive.

London (ana) - Nicht nur Ace Tee hat das vergangene Jahrzehnt im Gepäck, auch Grimelord Skepta glüht im Neunzigerfieber. Der zu Halloween veröffentlichte Track "No Security" bekommt nun endlich bewegte Bilder nachgereicht. Die unterstreichen den Retro-Vibe, der schon im Song spürbar war.

Mal oberkörperfrei in schwarzer, eng anliegender Lederhose, mal mit Fellmütze zwischen Kerzen: Der Brite feiert sich im Stil seiner Idole, während er rappt: "Wir brauchen keine Security / Steine in meinen Juwelen, was können sie mir schon antun? / Wenn du mich umbringst, werd' ich für die Ewigkeit leben / Wenn ich überlebe, hole ich dich persönlich."