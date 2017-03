Joni Sledge starb am Samstag im Alter von 60 Jahren. Ihre Band, bestehend aus vier Schwestern, hatte in den 70ern den Welthit "We Are Family".

Phoenix (ana) - Joni, die zweitälteste der vier Sledge-Schwestern ist am vergangenen Samstag mit 60 Jahren gestorben. Ein Freund fand sie bewusstlos in ihrem Haus, eine genaue Todesursache steht bisher noch nicht fest. "Benommenheit überfiel unsere Familie gestern. Wir sind sehr traurig, euch mitteilen zu müssen, dass unsere liebe Schwester, Mutter, Tante, Nichte und Cousine Joni diese Welt verlassen hat. Wir wissen, dass sie jetzt endgültig mit Gott vereint ist", schreiben Sister Sledge auf ihrer Facebook-Seite.

Zusammen mit ihren Schwestern Debbie, Kim und Kathy gründete Joni die R'n'B-Girlband Sister Sledge in den Siebzigern. Vor ihrem Welthit vom gleichnamigen Album "We Are Family" machten die vier bereits acht Jahre Musik und nahmen zwei Alben auf, die nur mäßige Aufmerksamkeit erhielten.

Als die Geschwister bereits frustriert ans Aufgeben dachten, stürmten sie mit dem von Chic geschriebenen Song die Charts. Mit "He's The Greatest Dancer", "Lost In Music" oder dem Mary Wells-Cover "My Guy" folgten weitere Hits. 1989, zehn Jahre nach "We Are Family", verließ Kathy die Band, um sich auf eine Solo-Karriere zu konzentrieren. Die übrigen drei machten bis zu Jonis unerwartetem Tod alleine weiter und arbeiteten zuletzt an einem Song namens "Women Are The Music Of The World (W.A.M.O.W.)", "Frauen Sind Die Musik Der Welt".