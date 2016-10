Nachdem Xavier Naidoo vor einiger Zeit seinen Platz als Moderator geräumt hat, steht nun mit The BossHoss der Nachfolger fest.

Im Studio (jim) - Doppelt hält besser: Den Job als Gastgeber des Formats "Sing Meinen Song" übernehmen Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss und beerben Xavier Naidoo, wie die Bildzeitung berichtet. Der Mannheimer hat schon Mitte des Jahres bekannt gegeben, dass er nach drei Staffeln seinen Platz freiwillig abgibt.

Neue Stars braucht das Format

Der Sender VOX ändert nichts am Konzept seiner Musiksendung: Acht prominente Künstler covern die Hits der jeweils anderen. Drehort bleibt Südafrika, der Start des Drehs ist aller Voraussicht nach Februar 2017.

Die Teilnehmer der vierten Staffel stehen angeblich auch schon fest und diese lesen sich wenig berauschend: Die zwei erprobten Showladies Lena Meyer-Landrut, die gerade erst ihren Ausstieg aus "The Voice Kids" bekannt gab, und Silbermond-Frontfrau Stephanie Kloß von "The Voice Of Germany".

Flankiert werden die beiden Damen vom Ex-Kelly Family-Mitglied Paddy Kelly, der jüngst mit "Ruah" sein zweites Soloalbum veröffentlicht hat; Mark Forster, der anscheinend nach seiner EM-Zeit nicht genug Screentime bekommen kann; Ex-Trio-Sänger Stephan Remmler und Produzent sowie Naidoo-Kumpel Moses Pelham.

Naidoo und die Abschiedssendung

Bevor der Sonnenbrillenliebhaber endgültig von dannen zieht, bekommt der Kurpfälzer eine Abschiedssendung spendiert, verpackt als "Weihnachtsspecial". Alle Teilnehmer der letzten Staffel, u.a. Nena, Wolfgang Niedecken und Samy Deluxe, trällern selbstverständlich an seiner Seite. Süßer die Glocken nie klingen!