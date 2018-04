Südafrika reloaded: Judith Holofernes, Mary Roos und Marian Gold (Alphaville) zählen zu den neuen Teilnehmern an Mark Forsters TV-Runde.

Kapstadt (mis) - Judith Holofernes zählt zu den musikalischen Neuzugängen für die erfolgreiche TV-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Die fünfte Staffel des in Kapstadt aufgezeichneten Formats wird 2018 ausgestrahlt (so war die erste Folge). Voice Of Germany-Juror Mark Forster, der in Südafrika die Rolle der diesjährigen Gastgeber von The BossHoss übernommen hat, empfängt außer der früheren Wir Sind Helden-Sängerin Schlagerstar Mary Roos, Johannes Strate von Revolverheld, Leslie Clio, Rea Garvey und Alphaville-Sänger Marian Gold.

Holofernes, die die Neuigkeit via Facebook verbreitete, ist voller Vorfreude: "Gestern haben wir uns das erste Mal getroffen und ich hatte so viel Spaß wie lange nicht." Zudem bietet sie an, Fragen ihrer Fans zu der überraschenden Neuigkeit zu sammeln und diese für einen Blogtext zu verwenden. Müssen wir uns also auf eine "Forever Young"-Version von Mark Forster oder "Analogpunk" von Rea Garvey gefasst machen? Wir fürchten uns schon.