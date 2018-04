Sinan-Gs Waffen-Posing im Internet führte zu einer vorübergehenden Festnahme.

Essen (wink) - Gegen fünf Uhr am Donnerstagmorgen hat ein Spezialeinsatzkommando die Privatwohnung von Gangster-Rapper Sinan-G in der Essener City gestürmt. Sinan Farhangmehr, so sein bürgerlicher Name, hatte sich selbst verdächtig gemacht: Im Internet posierte er mit Maschinengewehren, oder zumindest machten die Utensilien, die zur Abrundung seines Gangsta-Styles Verwendung fanden, einen authentischen Eindruck.

So ging die Polizei von einem Verstoß gegen das Kriegswaffen-Kontrollgesetz aus. Wie die WAZ berichtet, fand die Polizei bei der Durchsuchung seiner Wohnung jedoch keine Waffen. Der mehrfach vorbestrafte Musiker kam nach einem kurzen Verhör, das laut einer Polizeisprecherin "unproblematisch" verlief, wieder auf freien Fuß.

Über den Verbleib der für die Aufnahmen verwendeten Waffen gibt es bisher keine Informationen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Einsatz des SEK gleicht einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem Rapperin Schwesta Ewa unter die Lupe genommen wurde, nachdem sie auf Instagram mit Knarren posiert hatte.