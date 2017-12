Im neuen Clip präsentiert sich das Duo in isländischer Kulisse.

Berlin (dol) - "Meine Texte sind zu wertvoll, nicht umsonst nennt man es Wortschatz." Mit einer Hymne auf das gesprochene Wort lassen Sido und Savas das Jahr ausklingen. Nach "Royal Bunker", "Normale Leute" und "Neue Welt" stellt "Jedes Wort Ist Gold Wert" das vierte Musikvideo zum Album "Royal Bunker" dar. Angenehm stellen die beiden Berliner den materiellen Besitz für das Genre untypisch hinten an: "Verbrenn' mein Geld, ich brauch's nicht mehr. Das alles kann ich gern entbehr'n, denn jedes Wort ist Gold wert."

Für die visuelle Umsetzung machte sich Regisseur Shaho Casado die atemberaubenden Naturkulissen Islands zu Nutze. Offensichtlich hat der Videoproduzent gefallen an der Vulkaninsel gefunden. Erst vor zwei Jahren erschien der ebenfalls von Casado in Island gedrehte Clip "Sag Nichts" als Auskopplung von RAF Camoras "Anthrazit RR". Über ihre Instagram-Accounts gaben Sido und Savas bereits im Vorfeld Einblicke in die Dreharbeiten vor Ort.

Jedes Wort ist Gold wert !!! #royalbunker Ein Beitrag geteilt von Sido (@shawnstein) am Nov 27, 2017 um 1:38 PST