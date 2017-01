In der Videoauskopplung aus dem aktuellen Album "Auge des Tigers" klärt uns Majoe darüber auf, wie er mit Frauen umgeht.

Panama-Stadt (ana) - Der Kollegah-Zögling Majoe hat gestern Nacht sein neuestes Video veröffentlicht. "Sidechick" handelt von, Achtung Zitat, "Schlampen" die "nur für Likes ficken". Obwohl man eigentlich sagen muss, dass sich der Großteil des Songs nur darum dreht, wie unfassbar reich Majoe ja mittlerweile ist. Gähn. In der Hook widmet er sich dann den Frauen, die er, ganz neudeutsch, "Sidechicks" nennt.

Der Rapper findet es offenbar in Ordnung, Frauen hinter sich her rennen zu lassen, sie zu schubsen und sie als "Hoes" zu beleidigen. Zum Geschlechtsverkehr reichen die Damen gerade so noch, danach darf man sie aber getrost wegwerfen.

Die Hinterwäldler des Rap

Dass Hip Hop teilweise immer noch ein fragwürdiges Frauenbild lanciert, ist allseits bekannt. Sich allerdings als solcher Hinterwälder zu outen, indem man in Zeiten von Transgender-Rappern so einen Song produziert, zeugt schon von verdammt wenig Inhalt in der halb-rasierten Birne.

Wie man einerseits Frauen kritisieren kann, die sich in knapper Kleidung zeigen und um Aufmerksamkeit buhlen, zur gleichen Zeit aber ein Video drehen, in dem man genau das durch Bilder ebensolcher Frauen propagiert, bleibt ein Rätsel.