Wer seinen Shindy-Rucksack loswerden und dazu noch etwas Gutes tun will, kann ihn beim Streetwear-Label Hyype Berlin umtauschen.

Berlin (jim) - Die Empörung war groß, als Shindy-Fans die limitierte Dreams-Box voller Erwartungen öffneten und dann einen billig produzierten und unangenehm riechenden Rucksack in den Händen hielten. Das Streetwear-Label Hyype Berlin packt die Gelegenheit beim Schopf und macht daraus eine Charity-Aktion.

Schickt den Shindy-Rucksack einfach an das Label, der dann mit Decken, Essen und weiteren Goodies gefüllt an Obdachlose verschenkt wird. Die Spender erhalten dafür einen 10€ oder 20€-Gutschein für den Hyype Berlin Online-Shop. Eine wirkliche schöne Idee zur Vorweihnachtszeit - so findet das "hochwertige Textilprodukt" noch eine sinnvolle Verwendung.

Auf YouTube gibt es übrigens diverse sehenswerte Unboxing-Videos der Dreams-Box, die die Enttäuschung der Fans zeigen. Eine Auswahl: