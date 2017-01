Bushido-Zögling Shindy fand sich gestern in Polizeigewahrsam wieder. Sein Ausflug hinter schwedische Gardinen war jedoch nicht von langer Dauer.

Stuttgart (ana) - Michael Schindler aka Shindy wurde gestern in einem Stuttgarter Luxushotel festgenommen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der Rapper wurde per Haftbefehl gesucht, nachdem er nicht zu einem Gerichtstermin wegen Körperverletzung erschienen war. Er durfte das Präsidium allerdings schon nach ein paar Stunden wieder verlassen, da ein Richter den Haftbefehl aus nicht bekannten Gründen wieder aufhob.

Schläge in der Neujahrsnacht

Shindy soll in der Neujahrsnacht 2016 an einem Taxistand zwei Männer mit Faustschlägen verletzt haben. Blöd nur, dass einer der beiden Opfer zum Freund und Helfer-Team gehört. Der 35-jährige Polizist und sein Kumpel, die an dem Abend privat unterwegs waren, erstatteten Anzeige.

Nachdem die ersten beiden Verhandlungstermine im Oktober und Dezember vergangenen Jahres verlegt wurden, weil der Rapper erst im Stau stand und dann die Richterin krank wurde, fehlte der Bushido-Zögling zum dritten Termin am Donnerstag unentschuldigt. Nachdem der Haftbefehl erlassen wurde, soll ihn eine Mitarbeiterin des Hotels, in dem er sich aufhielt, erkannt haben und die Polizei verständigt haben.