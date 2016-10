Der Schwabe liefert die erste Kostprobe aus seinem Album "Dreams" in Ton und Bild.

Land der Träume (jim) - Shindy droppt die erste Single samt Video aus seinem ebenfalls "Dreams" betitelten Album, das im November erscheint. Im Clip sieht man Bushidos Ziehsohn in einer alten Fabrik stehen, mit einem schmucken Ross über einen Hügel spazieren, außerdem einen Fußballer des Vereins SpVgg Bissingen, den der Rapper sponsort.

Der Schwabe erzählt in "Dreams" von den Träumen, die er in seinem Leben hatte, und lässt durchblicken, er fühle sich teilweise immer noch nicht im Wachzustand angekommen: "Von der Couch mit Brandlöchern zu Boxspringbetten / Ich glaub', ich bin in meinem Traum gefangen - Inception." Der süßliche Boom Bap-Beat, produziert von Djorkaeff und Beatzarre, macht dabei eine sehr gute Figur.

Wer ganz genau hinschaut, erkennt am Anfang des Videos auf Shindys Desktop eine Datei, die auf ein Rin-Feature hinweist. "Dreams" erscheint am 11. November 2016.