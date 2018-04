Der 19-jährige Kanadier kündigt sein neues Studioalbum an.

New York (leah) - Vor wenigen Tagen gab der 19-jährige Kanadier in einem Interview bekannt, dass er an Angstzuständen leidet. Kurz darauf veröffentlicht Shawn Mendes die Single "In My Blood", in der er seine Krankheit zum Thema macht: "Looking through my phone again, feeling anxious / Afraid to be alone again".

Die Betonfläche auf der er liegt, verwandelt sich im Laufe des Videos in eine Blumenwiese. Shawns Pop-Song klingt ähnlich dramatisch.

Pünktlich zu den Schlagzeilen über seine mentale Gesundheit kündigte er sein drittes Studioalbum "Shawn Mendes" für den 25. Mai an und veröffentlichte Tracklist und Cover.